США начинают разработку новейшего гиперзвукового оружия

Соглашение подписано с целью дальнейшего исследования и разработки гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока – Tactical Boost Glide (TBG).

Этот блок будет установлен на ракетный ускоритель. Согласно предварительным рассчетам, его скорость будет превышать показатель в пять Махов (6125 км/ч). После того, как блок будет отделяться от ракеты-носителя, он сможет маневрировать в полете до цели без возможности ускорения.

По данным DARPA, программа TBG предусматривает как наземные, так и летно-воздушные испытания. В компании Raytheon отметили, что цель проекта - разработка эффективного, управляемого и доступного аппарата.

"Гиперзвуковое оружие позволит вооруженным силам США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью, по сравнению с существующими системами вооружения", – говориться в сообщении.

Напомним, в Пентагоне заявили, что разработка гиперзвукового оружия стала приоритетом для ВС США.

Ранее УНН сообщал, что США планирует сдерживать РФ гиперзвуковым оружием.