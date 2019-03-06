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США начинают разработку новейшего гиперзвукового оружия

США начинают разработку новейшего гиперзвукового оружия

Киев  •  УНН

 • 10553 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) заключило контракт с военно-промышленной компанией Raytheon на разработку новейшего гиперзвукового оружия на сумму 63,3 млн долларов. Об сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Соглашение подписано с целью дальнейшего исследования и разработки гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока – Tactical Boost Glide (TBG).

Этот блок будет установлен на ракетный ускоритель. Согласно предварительным рассчетам, его скорость будет превышать показатель в пять Махов (6125 км/ч). После того, как блок будет отделяться от ракеты-носителя, он сможет маневрировать в полете до цели без возможности ускорения.

По данным DARPA, программа TBG предусматривает как наземные, так и летно-воздушные испытания. В компании Raytheon отметили, что цель проекта - разработка эффективного, управляемого и доступного аппарата.

"Гиперзвуковое оружие позволит вооруженным силам США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью, по сравнению с существующими системами вооружения", – говориться в сообщении.

Напомним, в Пентагоне заявили, что разработка гиперзвукового оружия стала приоритетом для ВС США.

Ранее УНН сообщал, что США планирует сдерживать РФ гиперзвуковым оружием

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