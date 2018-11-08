США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Военно-воздушные силы США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был осуществлен с базы Ванденберг в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным представителей Командования глобального удара ВВС, учебная ракета без боезаряда была запущена во вторник в 23:01 по времени Западного побережья США (9:01 по киевскому времени среды). Целью теста была отработка надежности и точности систем МБР.
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Как отмечает AP, ракета успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане. Каких-либо дополнительных подробностей не приводится.
Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства “Минитмен”. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США до 2020 года.
Как ранее информировал УНН, в июле испытания Minuteman III завершилось неудачей. Как заявили тогда представители ВВС США, во время полета ракеты были обнаружены аномалии, ей был отправлен сигнал о самоуничтожении. По данным военнослужащих, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить. Никаких других деталей ВВС США тогда не привели.