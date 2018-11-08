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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107881 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 115628 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 147375 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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7 марта, 13:58 • 128897 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

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Актуальное
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Киев  •  УНН

 • 12466 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Военно-воздушные силы США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был осуществлен с базы Ванденберг в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

По данным представителей Командования глобального удара ВВС, учебная ракета без боезаряда была запущена во вторник в 23:01 по времени Западного побережья США (9:01 по киевскому времени среды). Целью теста была отработка надежности и точности систем МБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США завершили сокращение своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III в 2017 году — SIPRI

Как отмечает AP, ракета успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане. Каких-либо дополнительных подробностей не приводится.

Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства “Минитмен”. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США до 2020 года.

Как ранее информировал УНН, в июле испытания Minuteman III завершилось неудачей. Как заявили тогда представители ВВС США, во время полета ракеты были обнаружены аномалии, ей был отправлен сигнал о самоуничтожении. По данным военнослужащих, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить. Никаких других деталей ВВС США тогда не привели.

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