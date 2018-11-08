США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Військово-повітряні сили США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Пуск був здійснений із бази Ванденберг у Каліфорнії, передає УНН із посиланням на Associated Press.
За даними представників Командування глобального удару ВПС, навчальна ракета без боєзаряду була запущена у вівторок о 23:01 за часом Західного узбережжя США (9:01 за київським часом середи). Метою тесту було відпрацювання надійності і точності систем МБР.
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Як зазначає AP, ракета успішно вразила навчальну ціль, яка була розташована в Тихому океані. Яких-небудь додаткових подробиць не наводиться.
Minuteman III — американська міжконтинентальна балістична ракета сімейства “Мінітмен”. Варто на озброєнні ВПС США з 1970 року і є єдиною МБР наземного базування на озброєнні США станом на 2013 рік. Передбачається, що ця ракета залишиться на озброєнні ВПС США аж до 2020 року.
Як раніше інформував УНН, у липні випробування Minuteman III завершилося невдачею. Як заявили тоді представники ВПС США, під час польоту ракети були виявлені аномалії, на неї був відправлений сигнал про самознищення. За даними військовослужбовців, навчальна ракета наближалася до заданої мети у районі атола Кваджалейн (Маршаллові острова) в Тихому океані, коли її довелося знищити. Ніяких інших деталей ВВС США тоді не привели.