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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
США выдвинули обвинения руководству ХАМАС

США выдвинули обвинения руководству ХАМАС

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 22:11  •  2557 просмотра

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Минюст США выдвинул 7 обвинений против лидеров ХАМАС. Иран и «Хезболла» обвиняются в поддержке ХАМАС оружием и финансами.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против руководства ХАМАС. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Всего было выдвинуто 7 обвинений, среди которых руководство ХАМАС обвиняется в убийстве мирного населения и усилиях уничтожить государство Израиль.

Кроме того, США обвиняют Иран и экстремистскую организацию «Хезболла» в поставках ХАМАС финансовой поддержки и оружия, использованного во время терактов 7 октября 2023 года.

Опубликованные сегодня обвинения являются лишь частью наших усилий, направленных на противодействие всем действиям ХАМАС. Эти действия не будут последними

- заявил в пресс-релизе Генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Следовательно, обвинения предъявлены шести лицам, среди которых - топ-лидер ХАМАС Яхья Синвар и бывший лидер организации Исмаил Ханийе, который был убит в конце июля.

По информации, данное выдвижение обвинений имеет больше символическое значение, поскольку считается, что двое из обвиняемых уже погибли, а Синвар, как сообщается, скрывается от вражеских сил. Однако американские власти надеются, что смогут привлечь к ответственности по крайней мере одного человека, имя которого пока не раскрыто, в Нью-Йорке.

ХАМАС погрожує вбити заручників у разі військової операції Ізраїлю2 сентября 2024, 22:02 • 103241 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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