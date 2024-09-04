США выдвинули обвинения руководству ХАМАС

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против руководства ХАМАС. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Всего было выдвинуто 7 обвинений, среди которых руководство ХАМАС обвиняется в убийстве мирного населения и усилиях уничтожить государство Израиль.

Кроме того, США обвиняют Иран и экстремистскую организацию «Хезболла» в поставках ХАМАС финансовой поддержки и оружия, использованного во время терактов 7 октября 2023 года.

Опубликованные сегодня обвинения являются лишь частью наших усилий, направленных на противодействие всем действиям ХАМАС. Эти действия не будут последними - заявил в пресс-релизе Генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Следовательно, обвинения предъявлены шести лицам, среди которых - топ-лидер ХАМАС Яхья Синвар и бывший лидер организации Исмаил Ханийе, который был убит в конце июля.

По информации, данное выдвижение обвинений имеет больше символическое значение, поскольку считается, что двое из обвиняемых уже погибли, а Синвар, как сообщается, скрывается от вражеских сил. Однако американские власти надеются, что смогут привлечь к ответственности по крайней мере одного человека, имя которого пока не раскрыто, в Нью-Йорке.

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