США висунули звинувачення керівництву ХАМАС
Київ • УНН
Мін'юст США висунув 7 звинувачень проти лідерів ХАМАС. Іран і "Хезболла" звинувачуються у підтримці ХАМАС зброєю та фінансами.
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти керівництва ХАМАС. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Загалом було висунуто 7 звинувачень, серед яких керівництво ХАМАС звинувачується у вбивстві мирного населення та зусиллях знищити державу Ізраїль.
Крім того, США звинувачують Іран і екстремістську організацію "Хезболла" у постачанні ХАМАС фінансової підтримки та зброї, використаної під час терактів 7 жовтня 2023 року.
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Відтак, звинувачення висунуті шістьом особам, серед яких - топ-лідер ХАМАС Ях'я Сінвар та колишній лідер організації Ісмаїл Ханійє, який був убитий наприкінці липня.
За інформацією, дане висунення звинувачень має більше символічне значення, оскільки вважається, що двоє зі звинувачених вже загинули, а Сінвар, як повідомляється, переховується від ворожих сил. Однак американська влада сподівається, що зможе притягти до відповідальності принаймні одну особу, імені якої поки не розкрито, у Нью-Йорку.
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