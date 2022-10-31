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США возобновляют выездные инспекции для отслеживания оружия в Украине - СМИ

США возобновляют выездные инспекции для отслеживания оружия в Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 187639 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Соединенные Штаты возобновили инспекции в Украине, чтобы отслеживать поставки оружия Киеву на миллиарды долларов, заявил Reuters в понедельник высокопоставленный чиновник, передает УНН.

Детали

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности заявил, что украинское правительство взяло на себя обязательства по охране и учету оружия, и нет достоверных доказательств того, что оно было перенаправлено.

Но, по словам чиновника, Соединенные Штаты недавно возобновили инспекции «на местах» для проверки запасов оружия в Украине «в любое время и в любом месте, где позволяют условия безопасности».

Инспекции на местах являются обычной частью соглашений, которые страны подписывают с Соединенными Штатами, когда им предоставляется определенное оружие.

Проверки проводятся военным атташе и отделом оборонного сотрудничества при посольстве США в Киеве, которое вновь открылось в мае.

Чиновник отказался сообщить, сколько поездок на места было осуществлено до сих пор, но признал, что не всегда легко отслеживать наличие оружия в зоне активного конфликта.

Соединенные Штаты не могут посещать некоторые места, например, те, что находятся недалеко от линии фронта, и проводят обучение украинских сил, чтобы они могли предоставлять более точные данные, добавил чиновник.

На прошлой неделе Государственный департамент изложил ряд шагов, которые он предпримет в ближайшие годы, чтобы противостоять утечке оружия в Восточной Европе.

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