США возобновляют выездные инспекции для отслеживания оружия в Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Соединенные Штаты возобновили инспекции в Украине, чтобы отслеживать поставки оружия Киеву на миллиарды долларов, заявил Reuters в понедельник высокопоставленный чиновник, передает УНН.
Детали
Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности заявил, что украинское правительство взяло на себя обязательства по охране и учету оружия, и нет достоверных доказательств того, что оно было перенаправлено.
Но, по словам чиновника, Соединенные Штаты недавно возобновили инспекции «на местах» для проверки запасов оружия в Украине «в любое время и в любом месте, где позволяют условия безопасности».
Инспекции на местах являются обычной частью соглашений, которые страны подписывают с Соединенными Штатами, когда им предоставляется определенное оружие.
Проверки проводятся военным атташе и отделом оборонного сотрудничества при посольстве США в Киеве, которое вновь открылось в мае.
Чиновник отказался сообщить, сколько поездок на места было осуществлено до сих пор, но признал, что не всегда легко отслеживать наличие оружия в зоне активного конфликта.
Соединенные Штаты не могут посещать некоторые места, например, те, что находятся недалеко от линии фронта, и проводят обучение украинских сил, чтобы они могли предоставлять более точные данные, добавил чиновник.
На прошлой неделе Государственный департамент изложил ряд шагов, которые он предпримет в ближайшие годы, чтобы противостоять утечке оружия в Восточной Европе.