США відновлюють виїзні інспекції для відстеження зброї в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сполучені Штати відновили інспекції в Україні, щоб відслідковувати постачання зброї Києву на мільярди доларів, заявив Reuters у понеділок високопосадовець, передає УНН.
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Високопоставлений представник міністерства оборони США на умовах анонімності заявив, що український уряд узяв на себе зобов'язання щодо охорони та обліку зброї, і немає достовірних доказів того, що вона була перенаправлена.
Але, за словами урядовця, Сполучені Штати нещодавно відновили інспекції «на місцях» для перевірки запасів зброї в Україні «у будь-який час та в будь-якому місці, де дозволяють умови безпеки».
Інспекції на місцях є звичайною частиною угод, які країни підписують зі Сполученими Штатами, коли їм надається певна зброя.
Перевірки проводяться військовим аташе та відділом оборонної співпраці при посольстві США у Києві, яке знову відкрилося у травні.
Чиновник відмовився повідомити, скільки поїздок на місця було здійснено досі, але визнав, що не завжди легко відстежувати наявність зброї у зоні активного конфлікту.
Сполучені Штати не можуть відвідувати деякі місця, наприклад, ті, що знаходяться неподалік лінії фронту, і проводять навчання українських сил, щоб вони могли надавати більш точні дані, додав чиновник.
Минулого тижня Державний департамент виклав низку кроків, які він здійснить найближчими роками, щоб протистояти витоку зброї у Східній Європі.