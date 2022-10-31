США відновлюють виїзні інспекції для відстеження зброї в Україні - ЗМІ

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Високопоставлений представник міністерства оборони США на умовах анонімності заявив, що український уряд узяв на себе зобов'язання щодо охорони та обліку зброї, і немає достовірних доказів того, що вона була перенаправлена.

Але, за словами урядовця, Сполучені Штати нещодавно відновили інспекції «на місцях» для перевірки запасів зброї в Україні «у будь-який час та в будь-якому місці, де дозволяють умови безпеки».

Інспекції на місцях є звичайною частиною угод, які країни підписують зі Сполученими Штатами, коли їм надається певна зброя.

Перевірки проводяться військовим аташе та відділом оборонної співпраці при посольстві США у Києві, яке знову відкрилося у травні.

Чиновник відмовився повідомити, скільки поїздок на місця було здійснено досі, але визнав, що не завжди легко відстежувати наявність зброї у зоні активного конфлікту.

Сполучені Штати не можуть відвідувати деякі місця, наприклад, ті, що знаходяться неподалік лінії фронту, і проводять навчання українських сил, щоб вони могли надавати більш точні дані, додав чиновник.

Минулого тижня Державний департамент виклав низку кроків, які він здійснить найближчими роками, щоб протистояти витоку зброї у Східній Європі.