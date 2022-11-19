США выделили 20 млн долларов на проект, предложенный Зеленским на саммите G20

Детали

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) выделяют до 20 миллионов долларов на инициативу «Grain from Ukraine», которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели, чтобы помочь в борьбе против голода во всем мире.

USAID предоставит поддержку через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) для содействия доставке дополнительных поставок украинского зерна через Черноморскую зерновую инициативу.

До вторжения России Украина была одним из крупнейших поставщиков зерна для ВПП и четвертым по величине коммерческим экспортером пшеницы в мире.

С начала войны в Украине в феврале Соединенные Штаты выделили более 11 миллиардов долларов на глобальный продовольственный кризис, включая почти 8,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь USAID, включая американскую поддержку КПН, включает прямую продовольственную помощь, а также другую поддержку, включая безопасную питьевую воду, медицинское обслуживание и защиту для удовлетворения потребностей, которые еще больше ухудшились из-за продовольственного кризиса.

Напомним

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что Украина приобрела за государственные средства 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine.