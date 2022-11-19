США виділили 20 млн доларів на проєкт, який запропонував Зеленський на саміті G20

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 69 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 93526 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 103736 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 137192 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 165859 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 210542 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 215428 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 429816 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 231172 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197293 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.4 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 91334 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 90906 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 92752 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 83060 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 91826 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 93513 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 429810 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 385717 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 596458 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 722078 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 23901 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 95087 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 130823 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 214717 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 239453 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

США виділили 20 млн доларів на проєкт, який запропонував Зеленський на саміті G20

США виділили 20 млн доларів на проєкт, який запропонував Зеленський на саміті G20

Київ • УНН

 • 451571 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сполучені Штати оголосили про додаткове фінансування для доставки українського зерна найбільш уразливим верствам світу. США виділили 20 млн доларів на проєкт "Grain from Ukraine", який запропонував Володимир Зеленський на саміті G20.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт USAID.

Деталі

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяють до 20 мільйонів доларів на ініціативу «Grain from Ukraine», яку оголосив президент Володимир Зеленський на саміті G20 на початку цього тижня, щоб допомогти у боротьбі проти голоду в усьому світі.

USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) для сприяння доставці додаткових поставок українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу.

До вторгнення Росії, Україна була одним із найбільших постачальників зерна для ВПП і четвертим за величиною комерційним експортером пшениці у світі.

З початку війни в Україні в лютому Сполучені Штати виділили понад 11 мільярдів доларів на глобальну продовольчу кризу, включаючи майже 8,6 мільярдів доларів гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога USAID, включно з американською підтримкою ВПП, включає пряму продовольчу допомогу, а також іншу підтримку, включаючи безпечну питну воду, медичне обслуговування та захист для задоволення потреб, які ще більше погіршилися через продовольчу кризу.

Нагадаємо

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомив, що Україна придбала за державні кошти 50 тисяч тонн зерна для перших двох суден у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,449.80
Золото
$3,160.49
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,858.36