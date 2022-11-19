США виділили 20 млн доларів на проєкт, який запропонував Зеленський на саміті G20
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сполучені Штати оголосили про додаткове фінансування для доставки українського зерна найбільш уразливим верствам світу. США виділили 20 млн доларів на проєкт "Grain from Ukraine", який запропонував Володимир Зеленський на саміті G20.
Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт USAID.
Деталі
Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяють до 20 мільйонів доларів на ініціативу «Grain from Ukraine», яку оголосив президент Володимир Зеленський на саміті G20 на початку цього тижня, щоб допомогти у боротьбі проти голоду в усьому світі.
USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) для сприяння доставці додаткових поставок українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу.
До вторгнення Росії, Україна була одним із найбільших постачальників зерна для ВПП і четвертим за величиною комерційним експортером пшениці у світі.
З початку війни в Україні в лютому Сполучені Штати виділили понад 11 мільярдів доларів на глобальну продовольчу кризу, включаючи майже 8,6 мільярдів доларів гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога USAID, включно з американською підтримкою ВПП, включає пряму продовольчу допомогу, а також іншу підтримку, включаючи безпечну питну воду, медичне обслуговування та захист для задоволення потреб, які ще більше погіршилися через продовольчу кризу.
Нагадаємо
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомив, що Україна придбала за державні кошти 50 тисяч тонн зерна для перших двох суден у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine.