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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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США выделили 125 млн. долларов на ремонт энергетических объектов Украины

Киев • УНН

 • 437345 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. США выделяют Украине 125 миллионов долларов на детали и другие материалы для восстановления объектов энергоснабжения в Украине после российских ударов, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

США выделили 125 млн. долларов на ремонт энергетических объектов Украины

Детали

Среди прочего средства будут направлены на закупку резервного питания для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения Киева.

Они также помогут пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования. В USAID сообщили, что 125 миллионов долларов будет выделено в рамках дополнительной финансовой помощи Украине, одобренной Конгрессом США в декабре 2022 года.

Напомним

В субботу, 14 января, из-за угрозы ракетных обстрелов в Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК объяснили — это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если ракеты достигнут цели.

После атаки войск РФ на критическую инфраструктуру Украины в Киеве применяли экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений в столице не действуют.

Уже 18 января Киев может вернуться к стабилизационным графикам отключений, но дефицит остается значительным. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

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