США выделили 125 млн. долларов на ремонт энергетических объектов Украины

Детали

Среди прочего средства будут направлены на закупку резервного питания для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения Киева.

Они также помогут пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования. В USAID сообщили, что 125 миллионов долларов будет выделено в рамках дополнительной финансовой помощи Украине, одобренной Конгрессом США в декабре 2022 года.

Напомним

В субботу, 14 января, из-за угрозы ракетных обстрелов в Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК объяснили — это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если ракеты достигнут цели.

После атаки войск РФ на критическую инфраструктуру Украины в Киеве применяли экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений в столице не действуют.

Уже 18 января Киев может вернуться к стабилизационным графикам отключений, но дефицит остается значительным. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.