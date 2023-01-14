Через ракетну загрозу у Києві ввели екстрені відключення світла

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"У зв’язку з ракетною загрозою в столиці введені екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», — цитує КМВА офіційне повідомлення ДТЕК.

У КМВА також закликали киян зберігати спокій та перебувати в укриттях.

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Україною знову поширилася масштабна повітряна тривога, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про загрозу ракетного обстрілу, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, що над Україною уже перші ракети.