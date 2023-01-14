Из-за ракетной угрозы в Киеве ввели экстренные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В связи с ракетной угрозой в столице введены экстренные отключения света, передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
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"В связи с ракетной угрозой в столице введены экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — цитирует КГВА официальное сообщение ДТЭК.
В КГВА также призвали киевлян сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.
Ранее
По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.