Из-за ракетной угрозы в Киеве ввели экстренные отключения света

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"В связи с ракетной угрозой в столице введены экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — цитирует КГВА официальное сообщение ДТЭК.

В КГВА также призвали киевлян сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Ранее

По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.