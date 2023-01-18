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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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США виділили 125 млн доларів на ремонт енергетичних об'єктів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. США виділяють Україні 125 мільйонів доларів на деталі та інші матеріали для відновлення об'єктів енергопостачання в Україні після російських ударів, заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

США виділили 125 млн доларів на ремонт енергетичних об'єктів України

Деталі

Серед іншого кошти будуть спрямовані на закупівлю резервного харчування для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва.

Вони також допоможуть поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання. У USAID повідомили, що 125 мільйонів доларів буде виділено в рамках додаткової фінансової допомоги Україні, схваленій Конгресом США у грудні 2022 року.

Нагадаємо

У суботу, 14 січня, через загрозу ракетних обстрілів у Києві та області запровадили екстрені вимкнення електроенергії. У ДТЕК пояснили — це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ракети досягнуть цілі.

Після атаки військ РФ на критичну інфраструктуру України у Києві застосовували екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних вимкнень у столиці не діють.

Уже 18 січня Київ може повернутись до стабілізаційних графіків відключень, але дефіцит залишається значним. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

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