США виділили 125 млн доларів на ремонт енергетичних об'єктів України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. США виділяють Україні 125 мільйонів доларів на деталі та інші матеріали для відновлення об'єктів енергопостачання в Україні після російських ударів, заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Серед іншого кошти будуть спрямовані на закупівлю резервного харчування для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва.
Вони також допоможуть поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання. У USAID повідомили, що 125 мільйонів доларів буде виділено в рамках додаткової фінансової допомоги Україні, схваленій Конгресом США у грудні 2022 року.
Нагадаємо
У суботу, 14 січня, через загрозу ракетних обстрілів у Києві та області запровадили екстрені вимкнення електроенергії. У ДТЕК пояснили — це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ракети досягнуть цілі.
Після атаки військ РФ на критичну інфраструктуру України у Києві застосовували екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних вимкнень у столиці не діють.
Уже 18 січня Київ може повернутись до стабілізаційних графіків відключень, але дефіцит залишається значним. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.