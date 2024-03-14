США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
cnnCNN
tsentralnoe-komandovanie-sshaЦентральное командование США
krasnoe-moreКрасное море
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран
yemenЙемен
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  104528 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  105747 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  112363 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  113897 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106880 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121711 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120633 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118782 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30377 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124699 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Новости по теме
США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

  •  1226 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области

  •  4308 просмотра
Терехов сообщил о взрыве в Харькове

Терехов сообщил о взрыве в Харькове

  •  4586 просмотра
В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

  •  4274 просмотра
Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших

Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших

  •  6568 просмотра
Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

  •  7117 просмотра
вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область

вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область

  •  6996 просмотра
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф

Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф

  •  8811 просмотра
российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины

российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины

  •  9214 просмотра
Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей

Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей

  •  8400 просмотра

Популярные

Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине

Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине

  •  58416 просмотра
россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб

россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб

  •  27752 просмотра
Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро

Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро

  •  60132 просмотра
Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?

Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?

  •  63157 просмотра
Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин

Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин

  •  44579 просмотра

Публикации

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

  •  134056 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  173025 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  198898 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  229048 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  311253 просмотра

США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

Вооруженные силы США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене, контролируемом поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

Война •   •  1226 просмотра
США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Киевской области.

Война •   •  4308 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области

Терехов сообщил о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Война •   •  4586 просмотра
Терехов сообщил о взрыве в Харькове

В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих, разбился в Магаданской области России после неисправности двигателя, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные ранения, на борту находились 17 рабочих и трое членов экипажа.

Новости Мира •   •  4274 просмотра
В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших

Запущенный рф беспилотник "Shahed" упал возле частных домов в центре Харькова, но обошлось без жертв.

Война •   •  6568 просмотра
Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших

Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины встретился с Вице-премьер-министром и Министром иностранных дел Молдовы, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции, двусторонних отношений, а также ожидания Украины относительно участия Президента Молдовы в Глобальном саммите мира.

политика •   •  7117 просмотра
Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область

Военно-воздушные силы Украины сообщили о группе беспилотников "Шахед" иранского производства в Сумской области.

Война •   •  6996 просмотра
вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область

Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф

Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, в частности российских поставок, из-за беспокойства относительно возможной перемаркировки.

Экономика •   •  8811 просмотра
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф

российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины

По сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было обнаружено несколько групп беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались в разных направлениях над несколькими регионами Украины.

Война •   •  9214 просмотра
российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины

Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей

Команда из Киева победила на национальном этапе хакатона Teens in AI, представив приложение ConnectAbility, которое использует искусственный интеллект для изучения языка жестов для людей с нарушениями слуха.

Общество •   •  8400 просмотра
Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей