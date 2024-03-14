Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области
Терехов сообщил о взрыве в Харькове
В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота
Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших
Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины
вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф
российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины
Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей
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США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов
Вооруженные силы США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене, контролируемом поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Киевской области.
Терехов сообщил о взрыве в Харькове
В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота
Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих, разбился в Магаданской области России после неисправности двигателя, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные ранения, на борту находились 17 рабочих и трое членов экипажа.
Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших
Запущенный рф беспилотник "Shahed" упал возле частных домов в центре Харькова, но обошлось без жертв.
Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины встретился с Вице-премьер-министром и Министром иностранных дел Молдовы, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции, двусторонних отношений, а также ожидания Украины относительно участия Президента Молдовы в Глобальном саммите мира.
вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область
Военно-воздушные силы Украины сообщили о группе беспилотников "Шахед" иранского производства в Сумской области.
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, в частности российских поставок, из-за беспокойства относительно возможной перемаркировки.
российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины
По сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было обнаружено несколько групп беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались в разных направлениях над несколькими регионами Украины.
Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей
Команда из Киева победила на национальном этапе хакатона Teens in AI, представив приложение ConnectAbility, которое использует искусственный интеллект для изучения языка жестов для людей с нарушениями слуха.