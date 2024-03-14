США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в районах Йемена.

Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В среду Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата и одну ракету в районах Йемена, которые контролируются хуситами.

Это произошло в рамках серии мероприятий, направленных на отражение атак боевиков на торговые суда в Красном море, поддерживаемых Ираном.

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По информации CENTCOM, удар по оружию хуситов стал ответом на выпуск противокорабельной баллистической ракеты из Йемена в Аденский залив. Важно отметить, что ракета не попала ни в одно судно, поэтому пострадавших среди моряков нет.

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