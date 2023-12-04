США указывают на Иран после нападения на корабли в Красном море и обещают ответ

США рассматривают возможность ответа на попытку поражения американского эсминца, а также трёх коммерческих судов в Красном море, отмечая, что соответствующая атака была осуществлена хуситами Йемена и "полностью разрешена Ираном". Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Центрального командования США в сети X.

Детали

Согласно информации ведомства, США пообещали "рассмотреть все соответствующие меры реагирования" после того, как в результате ракетной атаки со стороны районов, контролируемых Хуситами в Йемене, была предпринята попытка поражения трех коммерческих судов в Красном море, а также нападение предположительно тремя беспилотниками на военный корабль США - соответствующие БПЛА, как указывается, были сбиты военными США в порядке самообороны.

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Центральное командование США отмечает, что эти атаки представляют прямую угрозу международной торговле и морской безопасности.

Они поставили под угрозу жизни международных экипажей, представляющих несколько стран мира. У нас также есть все основания полагать, что эти атаки, которые были совершены хуситами в Йемене, полностью санкционированы Ираном. Соединённые Штаты будут рассматривать все соответствующие ответы в полной координации со своими международными союзниками и партнёрами - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что согласно информации Пентагона, военный корабль USS Carney и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море.

Атака началась вчера около 9:15 утра по местному времени (06:15 по Гринвичу) со стороны контролируемой хуситами Сане, столицы Йемена.

Согласно информации Центрального командования, эсминец ВМС USS Carney обнаружил баллистическую ракету, выпущенную из районов Йемена, контролируемых хуситами, по балкеру Unity Explorer под флагом Багамских островов: ракета попала вблизи корабля. Вскоре после этого "Carney" сбил беспилотник, который направлялся к к нему, хотя неясно, был ли целью эсминец. Примерно через 30 минут в Unity Explorer попала ракета. Отвечая на сигнал бедствия, "Карни" сбил еще один беспилотник. Центральное командование сообщило, что Unity Explorer получил незначительные повреждения от ракеты. Два других коммерческих судна, балкеры под панамским флагом "Номер 9" и "Софи II", были поражены ракетами. "Номер 9" сообщил о некоторых повреждениях, но без потерь, а "Софи II" не сообщила о существенных повреждениях, сообщило Центральное командование.

Дополнение

Представитель хуситов заявил, что военно-морской флот группировки атаковал два израильских корабля. Израильские военные заявили, что суда не имели связи с Израилем.

Справка

Поддерживаемые Ираном хуси контролируют часть Йемена после того, как движение свергло правительство страны в 2014 году, спровоцировав продолжающуюся гражданскую войну.