США требуют от Катара изгнать лидеров ХАМАС из-за срыва мирных переговоров
Киев • УНН
США призывают Катар выдворить руководство ХАМАС из-за их отказа прекратить боевые действия. Переговоры с участием посредников из Катара, США и Египта не дали результатов из-за позиции ХАМАС.
США призывают Катар изгнать лидеров ХАМАС из-за отказа организации прекратить огонь. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, переговоры, стартовавшие в октябре при участии посредников из Катара, США и Египта, не принесли результатов из-за отказа ХАМАС прекратить боевые действия.
Высокопоставленный источник сообщил, что Вашингтон обратился к Катару с требованием о присутствии руководителей ХАМАС, заявив, что после многочисленных отказов в установлении мира лидеры организации не должны оставаться в столице союзного государства.
Представители ХАМАС пока опровергают информацию о возможном выселении из Катара, а официальные власти страны воздерживаются от комментариев.
США выдвинули обвинения руководству ХАМАС3 сентября 2024, 22:11 • 114892 просмотра