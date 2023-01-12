США и их союзники готовят следующие санкции против российской нефтяной промышленности

Детали

На встречах по всей Европе на этой неделе официальные лица Министерства финансов США обсуждали детали будущих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля.

Санкции установят два лимита цен на российские нефтепродукты: на более дорогие — такие, как дизельное топливо, и более дешевые — вроде мазута.

Новые лимиты будут установлены после того, как в прошлом месяце США, Европейский Союз и их союзники из G7 ограничили экспортную цену российской сырой нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним

Страны “Большой семерки” намерены установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть те, что продаются по более высоким ценам, чем нефть, и те, что продаются со скидкой.