США та їх союзники готують наступні санкції проти російської нафтової промисловості

Деталі

На зустрічах по всій Європі цього тижня офіційні особи Міністерства фінансів США обговорювали деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які мають набути чинності 5 лютого.

Санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: на дорожчі — такі як дизельне пальне, та дешевші — на кшталт мазуту.

Нові ліміти будуть встановлені після того, як минулого місяця США, Європейський Союз та їхні союзники з G7 обмежили експортну ціну російської сирої нафти на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо

Країни “Великої сімки” мають намір встановити дві межі цін на російські нафтопродукти, щоб врахувати ті, що продаються за вищими цінами, ніж нафта, і ті, що продаються зі знижкою.