США и Япония осудили агрессивную войну России в Украине

Детали

Вашингтон и Токио предостерегли Москву от применения ядерного оружия, заявив, что этот шаг станет актом вражды против человечества.

“Мы решительно выступаем против несправедливой и жестокой войны России против Украины, и мы и будем продолжать вводить санкции в отношении России и оказывать Украине непоколебимую поддержку. Мы безоговорочно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине будет актом вражды против человечества, который ничем не может быть оправдан. И мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в условиях отвратительных атак России на объекты критически важной инфраструктуры”, — отмечается в двустороннем заявлении.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, обсудили дальнейшую помощь США Украине.