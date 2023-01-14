США и Япония осудили агрессивную войну России в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. США и Япония решительно осудили “несправедливую и жестокую агрессивную войну России с Украиной”, пообещав продолжать политику санкций в отношении Москвы и оказывать поддержку Киеву. Об этом говорится в заявлении двух стран, опубликованном в пятницу по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Белом доме, передает УНН.
Детали
Вашингтон и Токио предостерегли Москву от применения ядерного оружия, заявив, что этот шаг станет актом вражды против человечества.
“Мы решительно выступаем против несправедливой и жестокой войны России против Украины, и мы и будем продолжать вводить санкции в отношении России и оказывать Украине непоколебимую поддержку. Мы безоговорочно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине будет актом вражды против человечества, который ничем не может быть оправдан. И мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в условиях отвратительных атак России на объекты критически важной инфраструктуры”, — отмечается в двустороннем заявлении.
Напомним,
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, обсудили дальнейшую помощь США Украине.