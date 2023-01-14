США та Японія засудили агресивну війну Росії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. США та Японія рішуче засудили “несправедливу та жорстоку агресивну війну Росії з Україною”, пообіцявши продовжувати політику санкцій щодо Москви та надавати підтримку Києву. Про це йдеться у заяві двох країн, опублікованій у п’ятницю за підсумками зустрічі президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди у Білому домі, передає УНН.
Деталі
Вашингтон і Токіо застерегли Москву від застосування ядерної зброї, заявивши, що цей крок стане актом ворожнечі проти людства.
“Ми рішуче виступаємо проти несправедливої та жорстокої війни Росії проти України, і ми й надалі вводитимемо санкції щодо Росії і надаватимемо Україні непохитну підтримку. Ми беззастережно заявляємо, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні буде актом ворожнечі проти людства, який нічим не може бути виправданий. І ми й надалі підтримуватимемо Україну в умовах огидних атак Росії на об’єкти критично важливої інфраструктури”, — зазначається у двосторонній заяві.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили подальшу допомогу США Україні.