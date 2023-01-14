США та Японія засудили агресивну війну Росії в Україні

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Вашингтон і Токіо застерегли Москву від застосування ядерної зброї, заявивши, що цей крок стане актом ворожнечі проти людства.

“Ми рішуче виступаємо проти несправедливої ​​та жорстокої війни Росії проти України, і ми й надалі вводитимемо санкції щодо Росії і надаватимемо Україні непохитну підтримку. Ми беззастережно заявляємо, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні буде актом ворожнечі проти людства, який нічим не може бути виправданий. І ми й надалі підтримуватимемо Україну в умовах огидних атак Росії на об’єкти критично важливої ​​інфраструктури”, — зазначається у двосторонній заяві.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили подальшу допомогу США Україні.