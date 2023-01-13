Кулеба і Блінкен обговорили подальшу допомогу Україні

Цитата

“Я провів розмову з Ентоні Блінкеном щодо того, як посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу. Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції щодо Росії”, — написав Кулеба.

Своєю чергою пресслужба Держдепу США повідомила, що обидва співрозмовники зосередилися на продовженні безпекової та економічної допомоги напередодні та після першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, Блінкен наголосив на постійній і непохитній підтримці США України.

Нагадаємо

Повне ембарго на нафту і газ, від’єднання російських банків від глобальних фінансових систем — це ціна, яку має заплатити країна-агресор. З такою заявою виступила заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова під час засідання Радбезу ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба: п’ять країн готові надати Україні танки Leopard