Кулеба і Блінкен обговорили подальшу допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили подальшу допомогу США Україні. Про це український представник написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“Я провів розмову з Ентоні Блінкеном щодо того, як посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу. Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції щодо Росії”, — написав Кулеба.
Своєю чергою пресслужба Держдепу США повідомила, що обидва співрозмовники зосередилися на продовженні безпекової та економічної допомоги напередодні та після першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, Блінкен наголосив на постійній і непохитній підтримці США України.
Нагадаємо
Повне ембарго на нафту і газ, від’єднання російських банків від глобальних фінансових систем — це ціна, яку має заплатити країна-агресор. З такою заявою виступила заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова під час засідання Радбезу ООН.
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