Кулеба и Блинкен обсудили дальнейшую помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, обсудили дальнейшую помощь США Украине. Об этом украинский представитель написал в своем Twitter, передает УНН.
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“Я провел разговор с Энтони Блинкеном о том, как усилить американскую и международную поддержку Украины, включая военную помощь. Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного типа. Мы также обсудили дальнейшие санкции в отношении России”, — написал Кулеба.
В свою очередь пресс-служба Госдепа США сообщила, что оба собеседника сосредоточились на продолжении безопасности и экономической помощи накануне и после первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в феврале, Блинкен подчеркнул постоянной и непоколебимой поддержке США Украины.
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Полное эмбарго на нефть и газ, отсоединение российских банков от глобальных финансовых систем — это цена, которую должна заплатить страна-агрессор. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совбеза ООН.
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