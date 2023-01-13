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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Кулеба и Блинкен обсудили дальнейшую помощь Украине

Киев • УНН

 • 439957 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, обсудили дальнейшую помощь США Украине. Об этом украинский представитель написал в своем Twitter, передает УНН.

Кулеба и Блинкен обсудили дальнейшую помощь Украине

Цитата

“Я провел разговор с Энтони Блинкеном о том, как усилить американскую и международную поддержку Украины, включая военную помощь. Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного типа. Мы также обсудили дальнейшие санкции в отношении России”, — написал Кулеба.

В свою очередь пресс-служба Госдепа США сообщила, что оба собеседника сосредоточились на продолжении безопасности и экономической помощи накануне и после первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в феврале, Блинкен подчеркнул постоянной и непоколебимой поддержке США Украины.

Добавим

Полное эмбарго на нефть и газ, отсоединение российских банков от глобальных финансовых систем — это цена, которую должна заплатить страна-агрессор. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совбеза ООН.

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