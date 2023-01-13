Кулеба и Блинкен обсудили дальнейшую помощь Украине

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“Я провел разговор с Энтони Блинкеном о том, как усилить американскую и международную поддержку Украины, включая военную помощь. Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного типа. Мы также обсудили дальнейшие санкции в отношении России”, — написал Кулеба.

В свою очередь пресс-служба Госдепа США сообщила, что оба собеседника сосредоточились на продолжении безопасности и экономической помощи накануне и после первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в феврале, Блинкен подчеркнул постоянной и непоколебимой поддержке США Украины.

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Полное эмбарго на нефть и газ, отсоединение российских банков от глобальных финансовых систем — это цена, которую должна заплатить страна-агрессор. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совбеза ООН.

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