США и Канада разыграют "золото" в женском хоккее на Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Женские хоккейные сборные США и Канады встретятся в финальном матче женского хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Олимпиады.
В соревнованиях по женскому хоккею команда США разбила соперников из Финляндии со счетом 5:0, а канадцы с таким же счетом победили сборную “Олимпийских атлетов из России”.
Таким образом, США и Канада сойдутся в финале, который состоится в четверг, 22 февраля в 6:10 по киевскому времени.
Матч за третье место между сборными Финляндии и ОАР запланирован на среду, 21 февраля. Начало — 9:40.
Как сообщал УНН, тренер украинского фристайлера Александра Абраменко, который завоевал “золото” на Олимпийских играх в Пхенчхане, Энвер Аблаев считает неуместным обсуждение жеста Абраменко на вручении медалей.