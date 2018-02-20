США та Канада розіграють "золото" в жіночому хокеї на Олімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Жіночі хокейні збірні Сполучених Штатів та Канади зустрінуться у фінальному матчі жіночого хокейного турніру Олімпіади у Пхьончхані. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Олімпіади.
У змаганнях з жіночого хокею команда США розбила суперників з Фінляндії з рахунком 5:0, а канадці з таким же рахунком перемогли збірну “Олімпійських атлетів з Росії”.
Таким чином, США та Канада зійдуться в фіналі, якій відбудеться у четвер, 22 лютого о 06:10 за київським часом.
Матч за третє місце між збірними Фінляндії та ОАР запланований на середу, 21 лютого. Початок — 09:40.
Як повідомляв УНН, тренер українського фристайлера Олександра Абраменко, який завоював “золото” на Олімпійських іграх у Пхьончхані, Енвер Аблаєв вважає недоречним обговорення жесту Абраменко на врученні медалей.