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США и Индия договорились сотрудничать в оборонной сфере

США и Индия договорились сотрудничать в оборонной сфере

Киев  •  УНН

 • 15012 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились вместе бороться с международным терроризмом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Белого дома.

Детали

Согласно документу, лидеры США и Индии договорились строить стратегическое партнерство и сотрудничать с региональными группировками для продвижения общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Джо Байден подтвердил прочность оборонительных отношений между США и Индией и выразил желание укрепить сотрудничество в сфере передовых военных технологий.

В документе подчеркнули, что США и Индия будут вместе бороться с глобальным терроризмом и принимать согласованные действия против всех террористических групп. В частности, лидеры стран отметили важность противостоять терроризму в Афганистане. Они отметили, что “Талибан” должен придерживаться резолюции СБ ООН 2593 (2021), согласно которой территорию Афганистана никогда больше не должны использовать для угроз или нападений на другие страны, а также для укрытия или обучение террористов, или для планирования и финансирования терактов.

Также президент Джо Байден подтвердил поддержку США постоянного членства Индии в реформированном Совете Безопасности ООН. Кроме того, лидеры двух государств с нетерпением ждут открытия американо-индийского фонда развития Ганди-Кинга для продвижения сотрудничества в области здравоохранения, образования и окружающей среды.

Напомним

В сентябре США, Великобритания и Австралия договорились о партнерстве в сфере обороны и безопасности — AUKUS, в рамках которого Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, где появится такой флот.

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