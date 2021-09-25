США та Індія домовилися співпрацювати в оборонній сфері

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Згідно з документом, лідери США та Індії домовилися будувати стратегічне партнерство і співпрацювати з регіональними угрупованнями для просування спільних інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами.

Джо Байден підтвердив міцність оборонних відносин між США та Індією та висловив бажанням зміцнити співпрацю у сфері передових військових технологій.

У документі підкреслили, що США та Індія разом боротимуться з глобальним тероризмом і вживатимуть погоджені дії проти всіх терористичних груп. Зокрема, лідери країн наголосили на важливості протистояти тероризму в Афганістані. Вони зазначили, що “Талібан” має дотримуватися Резолюції РБ ООН 2593 (2021), згідно з якою територію Афганістану ніколи більше не мають використовувати для погроз чи нападів на інші країни, а також для укриття чи навчання терористів, або для планування чи фінансування терактів.

Також президент Джо Байден підтвердив підтримку США постійного членства Індії у реформованій Раді Безпеки ООН. Окрім того, лідери двох держав з нетерпінням чекають на відкриття американсько-індійського фонду розвитку Ганді-Кінга для просування співпраці в галузі охорони здоров’я, освіти та навколишнього середовища.

Нагадаємо

У вересні США, Велика Британія і Австралія домовилися про партнерство у сфері оборони і безпеки — AUKUS, у межах якого Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане сьомою країною у світі, де з’явиться такий флот.