США создали подразделение космических сил в Южной Корее на фоне угроз КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вооруженные силы США в Корее запустили новое подразделение космических сил в среду, поскольку союзники наращивают усилия для лучшего противодействия ядерной и ракетной угрозам Северной Кореи.
Проц сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Корейские космические силы США являются вторым зарубежным космическим компонентом космических сил США, задачей которого является мониторинг, выявление и отслеживание приближающихся ракет, а также усиление общего космического потенциала армии. Его возглавит подполковник Джошуа Маккулион.
Командующий вооруженными силами США в Корее генерал Пол ЛаКамера заявил, что подразделение усилит способность США обеспечивать мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
Сеул и Вашингтон стремятся усилить сотрудничество в области безопасности, чтобы сдерживать Северную Корею, которая в этом году испытала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь материковой части США.
Военно-воздушные силы Южной Кореи также создали собственную космическую часть этого месяца, чтобы укрепить свою космическую мощь и оперативные возможности вместе с Космической силой США.
Официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу роста безопасности в космосе со стороны главных соперников, включая разработку Китаем гиперзвукового оружия и испытание Россией противоспутниковых технологий в прошлом году.
Министерство обороны Сеула заявило, что создание американского космического компонента не имеет ничего общего с участием Южной Кореи в существующих программах противоракетной обороны.
Добавим
Иран и Россия подписали в среду меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в космической отрасли.