США створили підрозділ космічних сил у Південній Кореї на тлі загроз КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Збройні сили США в Кореї запустили новий підрозділ космічних сил у середу, оскільки союзники нарощують зусилля для кращої протидії ядерній і ракетній загрозам Північної Кореї.
Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Корейські космічні сили США є другим закордонним космічним компонентом космічних сил США, завданням якого є моніторинг, виявлення та відстеження ракет, що наближаються, а також посилення загального космічного потенціалу армії. Його очолить підполковник Джошуа Маккуліон.
Командувач збройними силами США в Кореї генерал Пол ЛаКамера заявив, що підрозділ посилить здатність США забезпечувати мир і безпеку на Корейському півострові та в Північно-Східній Азії.
Сеул і Вашингтон прагнуть посилити співпрацю в галузі безпеки, щоб стримувати Північну Корею, яка цього року випробувала міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти материкової частини США.
Військово-повітряні сили Південної Кореї також створили власну космічну частину цього місяця, щоб зміцнити свою космічну потужність і оперативні можливості разом із Космічною силою США.
Офіційні особи США висловили занепокоєння з приводу зростання безпеки в космосі з боку головних суперників, включаючи розробку Китаєм гіперзвукової зброї та випробування Росією протисупутникових технологій минулого року.
Міністерство оборони Сеула заявило, що створення американського космічного компоненту не має нічого спільного з участю Південної Кореї в існуючих програмах протиракетної оборони.
Додамо
Іран і Росія підписали в середу меморандум про взаєморозуміння щодо розширення співпраці в космічній галузі.