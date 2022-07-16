США одобрили продажу военного оборудования Тайваню более чем на 100 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Государственный департамент США одобрил продажу военного оборудования и запчастей для техники Тайваню на сумму около 108 миллионов долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Тайвань хочет приобрести в США запасные и ремонтные части для танков и боевых машин, а также хочет получить техническую поддержку правительства Соединенных Штатов и подрядчиков.
"Предлагаемая продажа будет поддерживать транспортные средства, стрелковое оружие, Системы вооружения и предметы материально-технического обеспечения в боевой готовности", — говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.
По данным Министерства обороны Тайваня, соглашение на покупку военного оборудования должно вступить в силу в течение месяца.
Напомним
Государственный департамент США одобрил продажу Эстонии систем HIMARS.