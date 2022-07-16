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США схвалили продаж Естонії HIMARS

США схвалили продаж Естонії HIMARS

Київ • УНН

 • 141969 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Державний департамент США схвалив продаж Естонії систем HIMARS. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Як повідомляють в Пентагоні, затверджений для Естонії пакет включатиме до шести пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS), боєприпаси, допоміжне обладнання, запасні частини й технічну підтримку.

Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки і оборони повідомило Конгрес про можливий продаж в п'ятницю поряд з двома іншими продажами військового обладнання за кордоном.

Також Державний департамент окремо схвалив можливий продаж ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності і супутнього обладнання Норвегії в рамках угоди на суму до 950 мільйонів доларів і легких торпед MK 54 в Південну Корею на орієнтовну вартість в 130 мільйонів доларів.

Нагадаємо

Україна веде переговори з представниками США щодо далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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