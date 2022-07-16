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США одобрили продажу Эстонии HIMARS

США одобрили продажу Эстонии HIMARS

Киев • УНН

 • 141968 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Государственный департамент США одобрил продажу Эстонии систем HIMARS. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщают в Пентагоне, утвержденный для Эстонии пакет будет включать шесть пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), боеприпасы, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку.

Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны сообщило Конгресс о возможной продаже в пятницу наряду с двумя другими продажами военного оборудования за рубежом.

Также Государственный департамент отдельно одобрил возможную продажу ракет класса "воздух-воздух" средней дальности и сопутствующего оборудования Норвегии в рамках сделки на сумму до 950 миллионов долларов и легких торпед MK 54 в Южную Корею на ориентировочную стоимость в 130 миллионов долларов.

Напомним

Украина ведет переговоры с представителями США по дальнобойным ракетам для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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