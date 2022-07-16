США одобрили продажу Эстонии HIMARS
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Государственный департамент США одобрил продажу Эстонии систем HIMARS. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как сообщают в Пентагоне, утвержденный для Эстонии пакет будет включать шесть пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), боеприпасы, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку.
Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны сообщило Конгресс о возможной продаже в пятницу наряду с двумя другими продажами военного оборудования за рубежом.
Также Государственный департамент отдельно одобрил возможную продажу ракет класса "воздух-воздух" средней дальности и сопутствующего оборудования Норвегии в рамках сделки на сумму до 950 миллионов долларов и легких торпед MK 54 в Южную Корею на ориентировочную стоимость в 130 миллионов долларов.
Напомним
Украина ведет переговоры с представителями США по дальнобойным ракетам для реактивных систем залпового огня HIMARS.