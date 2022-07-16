США схвалили продаж військового обладнання Тайваню на понад 100 мільйонів доларів

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Тайвань хоче придбати в США Запасні та ремонтні частини для танків і бойових машин, а також хоче отримати технічну підтримку уряду Сполучених Штатів і підрядників.

"Пропонований продаж буде підтримувати транспортні засоби, стрілецьку зброю, Системи озброєння і предмети матеріально-технічного забезпечення в бойовій готовності", — йдеться в заяві Агентства зі співробітництва в галузі оборони і безпеки Пентагону.

За даними Міністерства оборони Тайваню, угода на покупку військового обладнання повинна набрати чинності протягом місяця.

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Державний департамент США схвалив продаж Естонії систем HIMARS.