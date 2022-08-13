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США расширят торговлю с Тайванем в ответ на "провокационное" поведение Китая

Киев • УНН

 • 103137 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. США увеличат торговлю с Тайванем в ответ на "провокационное" поведение Китая, заявил Белый дом, настаивая на праве воздушного и морского прохода через Тайваньский пролив. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

США расширят торговлю с Тайванем в ответ на "провокационное" поведение Китая

Детали

Новый торговый план будет обнародован в течение нескольких дней, а американские войска пройдут через Тайваньский пролив в ближайшие несколько недель, заявил Курт Кэмпбелл, координатор Белого дома по Азиатско-Тихоокеанскому региону и советник президента Джо Байдена.

Заявление было сделано после того, как Пекин разозлился за поездку спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе, и начал крупнейшие в истории военные учения вблизи самоуправляющегося острова.

Кэмпбелл сказал, что визит Пэлоси "согласовывается" с существующей политикой Вашингтона и что Китай "отреагировал остро".

Пекин использовал этот повод, чтобы "начать усиленную кампанию давления на Тайвань, чтобы попытаться изменить статус-кво, поставив под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе в целом", отметил он.

Кэмпбелл сказал, что администрация будет продолжать "углублять связи с Тайванем, в том числе путем дальнейшего развития экономических и торговых отношений".

"Например, мы разрабатываем амбициозную дорожную карту торговых переговоров, о которой намерены объявить в ближайшие дни", – сообщил он.

Критикуя решение Китая прекратить сотрудничество с Вашингтоном по таким вопросам, как борьба с изменением климата, Кэмпбелл сказал, что "у нас есть и будут оставаться открытыми линии связи с Пекином".

Добавим

Байден и лидер КНР Си Цзиньпин проведут первую личную встречу, вероятно, в ноябре по информации источников WSJ.

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