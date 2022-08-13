США розширять торгівлю з Тайванем у відповідь на "провокаційну" поведінку Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. США збільшать торгівлю з Тайванем у відповідь на "провокаційну" поведінку Китаю, заявив Білий дім, наполягаючи на праві повітряного та морського проходу через Тайванску протоку. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
Новий торговий план буде оприлюднено протягом кількох днів, а американські війська пройдуть через Тайванську протоку в найближчі кілька тижнів, заявив Курт Кемпбелл, координатор Білого дому з питань Азіатсько-Тихоокеанського регіону та радник президента Джо Байдена.
Заява була зроблена після того, як Пекін розлютився на поїздку спікера Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня, та розпочав найбільші в історії військові навчання поблизу самоврядного острова.
Кемпбелл сказав, що візит Пелосі "узгоджується" з існуючою політикою Вашингтона і що Китай "гостро відреагував".
Пекін використав цей привід, щоб "почати посилену кампанію тиску на Тайвань, щоб спробувати змінити статус-кво, поставивши під загрозу мир та стабільність у Тайванській протоці та в регіоні загалом", зазначив він.
Кемпбелл сказав, що адміністрація продовжуватиме "поглиблювати зв'язки з Тайванем, у тому числі шляхом подальшого розвитку економічних та торговельних відносин".
"Наприклад, ми розробляємо амбітну дорожню карту торгових переговорів, про яку маємо намір оголосити найближчими днями", - повідомив він.
Критикуючи рішення Китаю припинити співпрацю з Вашингтоном щодо таких питань, як боротьба зі зміною клімату, Кемпбелл сказав, що "у нас є і залишатимуться відкритими лінії зв'язку з Пекіном".
Додамо
Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін проведуть першу особисту зустріч, ймовірно, в листопаді за інформацією джерел WSJ.