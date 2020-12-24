США расширили санкции в отношении чиновников и учреждений Беларуси

“Народ Беларуси стремится мирно применять свои основополагающие демократические права, а государство неоднократно отвечало на это жестокими репрессиями. Эти шаги вместе с предыдущими мероприятиями Соединенных Штатов и наших международных партнеров, продолжают привлекать к ответственности лиц и организации, которые проводят эти неприемлемые действия”, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Санкции ввели против Центральной избирательной комиссии Беларуси, ОМОНа, Директората внутренних дел минского ГУВД и КГБ “Альфа”. Под санкциями также оказался заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, за “действия криминальной полиции в воплощении политики Лукашенко насильственного подавления протестов за демократию в Беларуси”.

Кроме того, Государственный департамент США ввел визовые ограничения против 39 человек “за нанесение вреда демократии в Беларуси”.

Напомним, в контексте репрессий со стороны белорусских властей Европейский Совет ввел первый раунд санкций против 40 человек 1 октября. Второй набор санкций в отношении Александра Лукашенко и 14 других официальных лиц был введен 6 ноября. В список лиц входят ключевые фигуры политического руководства и силового блока страны. В декабре Европейский Союз утвердил 36 дополнительных санкций, направленных против высокопоставленных чиновников Беларуси.