США расширили санкции в отношении чиновников и учреждений Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В США ввели дополнительные санкции против одного человека и четырех учреждений Беларуси за нарушения на президентских выборах и подавление мирных протестов. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства финансов США, передает УНН.
“Народ Беларуси стремится мирно применять свои основополагающие демократические права, а государство неоднократно отвечало на это жестокими репрессиями. Эти шаги вместе с предыдущими мероприятиями Соединенных Штатов и наших международных партнеров, продолжают привлекать к ответственности лиц и организации, которые проводят эти неприемлемые действия”, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Санкции ввели против Центральной избирательной комиссии Беларуси, ОМОНа, Директората внутренних дел минского ГУВД и КГБ “Альфа”. Под санкциями также оказался заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, за “действия криминальной полиции в воплощении политики Лукашенко насильственного подавления протестов за демократию в Беларуси”.
Кроме того, Государственный департамент США ввел визовые ограничения против 39 человек “за нанесение вреда демократии в Беларуси”.
Напомним, в контексте репрессий со стороны белорусских властей Европейский Совет ввел первый раунд санкций против 40 человек 1 октября. Второй набор санкций в отношении Александра Лукашенко и 14 других официальных лиц был введен 6 ноября. В список лиц входят ключевые фигуры политического руководства и силового блока страны. В декабре Европейский Союз утвердил 36 дополнительных санкций, направленных против высокопоставленных чиновников Беларуси.