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США розширили санкції щодо чиновників та установ Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У США запровадили додаткові санкції проти однієї особи та чотирьох установ Білорусі через порушення на президентських виборах та придушення мирних протестів. Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства фінансів США, передає УНН.

США розширили санкції щодо чиновників та установ Білорусі

“Народ Білорусі прагне мирно застосовувати свої основоположні демократичні права, а держава неодноразово відповідала на це жорстокими репресіями. Ці кроки разом з попередніми заходами Сполучених Штатів та наших міжнародних партнерів, продовжують притягувати до відповідальності осіб та організації, що проводять ці неприйнятні дії”, — заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Санкції ввели проти Центральної виборчої комісії Білорусі, ОМОНу, Директорату внутрішніх справ мінського ГУВС та КДБ “Альфа”. Під санкціями також опинився заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Генадій Казакевич, через “дії кримінальної поліції у втіленні політики Лукашенка з насильницького придушення протестів за демократію в Білорусі”.

Окрім того, Державний департамент США запровадив візові обмеження проти 39 осіб “за нанесення шкоди демократії в Білорусі”.

Нагадаємо, в контексті репресій з боку білоруської влади Європейська Рада ввела перший раунд санкцій проти 40 осіб 1 жовтня. Другий набір санкцій відносно Олександра Лукашенка і 14 інших офіційних осіб був введений 6 листопада. У список осіб входять ключові фігури політичного керівництва і силового блоку країни. У грудні Європейський Союз затвердив 36 додаткових санкцій, спрямованих проти високопоставлених чиновників Білорусі.

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