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6 марта, 19:19 • 140217 просмотра

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США расширили санкции против режима Мадуро

США расширили санкции против режима Мадуро

Киев  •  УНН

 • 8815 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции против двух должностных лиц, связанных с режимом Николаса Мадуро. В частности, санкции введены против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы а также судьи Кэрол Падильи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Арреаса находится на передовой попыток прежнего режима Мадуро в международном сообществе, разрушить демократические стремления народа Венесуэлы”, говорится в официальном сообщении Министерства финансов США. Включение Падильи является напоминанием, что “запугивания прежним режимом Мадуро президента Гуайдо и тех, кто его поддерживает, будет иметь последствия”.

Ранее в этом месяце США ввели санкции против 34 кораблей, которыми владеет, или управляет государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA а также двух компаний и корабля, которые транспортируют венесуэльской нефти на Кубу. Об этом объявил вице-президент США Майк Пенс. Соответствующую информацию также разместило на своем официальном сайте Министерство финансов США.

“Борьба в Венесуэле идет между диктатурой и демократией и свобода получила свой шанс. Николас Мадуро — диктатор без законных прав на власть и Николас Мадуро должен уйти”, — заявлял тогда Пенс.

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Как сообщал УНН, США готовы к жесткой противодействия РФ за вмешательство в дела других стран.

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