США расширили санкции против Ирана

Отмечено, что санкции были введены в отношении 41 физического лица, компании и организации из Ирана, включая элитное воинское подразделение в составе ВС страны — Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, в санкционном списке есть нефтяные компании Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company и Oriental Oil Kish, которые занимаются добычей нефти на крупнейшем в стране месторождении.

Как сообщал УНН, президент Ирана отказал Трампу в личной встрече в рамках Генассамблеи ООН.