США расширили санкции против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана в ответ на создание оружия массового поражения и поддержку терроризма со стороны Тегерана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства финансов США.
Отмечено, что санкции были введены в отношении 41 физического лица, компании и организации из Ирана, включая элитное воинское подразделение в составе ВС страны — Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Кроме того, в санкционном списке есть нефтяные компании Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company и Oriental Oil Kish, которые занимаются добычей нефти на крупнейшем в стране месторождении.
Как сообщал УНН, президент Ирана отказал Трампу в личной встрече в рамках Генассамблеи ООН.