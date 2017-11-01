США розширили санкції проти Ірану

Зазначено, що санкції були введені щодо 41 фізичної особи, компанії та організації з Ірану, включаючи елітний військовий підрозділ в складі ЗС країни — Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Окрім того, у санкційному списку є нафтові компанії Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company і Oriental Oil Kish, що займаються видобутком на найбільшому в країні родовищі.

Як повідомляв УНН, президент Ірану відмовив Трампу у особистій зустрічі в рамках Генасамблеї ООН.