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Соединенные Штаты разрабатывают возможную эвакуацию афганцев, помогавших американцам

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Министерство обороны США и Госдепартамент разрабатывают планы возможной эвакуации из Афганистана граждан этой страны, оказывавших помощь и содействие американцам. Об этом со ссылкой на заявление председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марка Милли сообщила в пятницу телекомпания NBC, пишет УНН.

Соединенные Штаты разрабатывают возможную эвакуацию афганцев, помогавших американцам

Детали

По словам генерала, жизнь этих людей, возможно окажется под угрозой по завершении вывода американских войск из Афганистана, поэтому США должны предоставить им возможность его покинуть, если таково будет их желание. Речь, как пояснил Милли, идет о “значительном числе” афганских переводчиков и других граждан Афганистана, оказывавших различное содействие американским военным и посольству США в этой стране, которым теперь, возможно, грозит за это возмездие со стороны движения “Талибан”.

“Их безопасность, возможно, находится под угрозой, — приводит телекомпания слова Милли группе сопровождающих его в поездках журналистов. — Мы признаем, что сохранение верности этим людям является очень важной задачей, и мы сделаем все необходимое для обеспечения их защиты и, если потребуется, для вывоза их из страны, если они того захотят”.

По словам председателя КНШ ВС США, высказывания которого были распространены его офисом, аналогичные планы разрабатывает в настоящее время и американское внешнеполитическое ведомство. “Сейчас здесь в очень и очень быстром темпе разрабатываются планы (эвакуации) и не только переводчиков, но и большого числа других людей, работавших с Соединенными Штатами”, — сказал генерал.

Телекомпания отметила, что высказывания Милли стали первым публичным заявлением высокопоставленного представителя США о рассмотрении или составлении в администрации Джо Байдена планов возможной эвакуации афганцев, сотрудничавших с американцами на территории своей страны.

Контекст

В четверг министр обороны Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, сообщил, что вывод американских войск из Афганистана идет с небольшим опережением графика. Президент Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории — она началась в октябре 2001 года. Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце прошлого месяца. Предполагается, что американские солдаты покинут страну к 11 сентября. На пике операции в 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек.

С началом вывода американских войск из Афганистана США приступили к осуществлению новой миссии в этой стране — развитию иных отношений с афганскими правительством и силами безопасности.

Ранее американские войска покинули свою крупнейшую базу в Афганистане.

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