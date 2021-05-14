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The Guardian

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Американські війська покинули свою найбільшу базу в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Американські військовослужбовці залишили свою базу в районі військового аеродрому в провінції Кандагар, яка була колись найбільшим місцем дислокації сил США і НАТО в Афганістані. Про це з посиланням на власні джерела повідомила в четвер увечері газета Stars and Stripes, пише УНН.

Американські війська покинули свою найбільшу базу в Афганістані

Деталі

Виведення військ, за даними видання, було здійснене без будь-яких формальностей і прощальних церемоній і настільки спішно і приховано, що афганські представники, яким, згідно з офіційними заявами, була передана база, вагалися з вказівкою точної дати її передачі.

“Передача аеродрому Кандагар була здійснена в координації з представниками афганського уряду і нашими афганськими партнерами з 205-го корпусу”, — заявив газеті представник військової коаліції США і інших країн НАТО в Афганістані полковник Сонні Леггетт. Однак, за словами представника згаданого 205-го корпусу, відхід американців став повною несподіванкою для афганців і був здійснений — “чи то у вівторок ввечері, то чи в середу вранці” — без будь-якої координації з місцевою владою.

“Вони поїхали вночі, і більше американських військ в Кандагарі не залишилося, на даний момент”, — сказав газеті військовий комендант аеродрому генерал Фарік Квовахі. Він не уточнив, про яку ніч йдеться.

На базі, як повідомив виданню на умовах анонімності співробітник оборонного відомства США, “ще день-другий” будуть перебувати військовослужбовці коаліційних сил для вирішення питань щодо забезпечення безпеки. У розпал бойових дій в Афганістані, нагадала газета, на цій базі розміщувалися до 30 тис. військовослужбовців і контрактників.

Контекст

14 квітня 2021 року президент США Джо Байден оголосив про плани почати виведення американських військ з Афганістану в травні і завершити його до 11 вересня 2021 року. Колишня адміністрація на чолі з Дональдом Трампом підписала в лютому 2020 року в Досі мирну угоду з рухом “Талібан”, згідно з якою Вашингтон зобов’язався вивести свої війська, так само як і війська союзників, станом на 1 травня 2021 року. Такий відступ від досягнутих домовленостей викликав різке невдоволення з боку талібів, які фактично заявили про те, що в цьому випадку вони вважають себе вільними від взятих на себе щодо Дохійської угоди зобов’язань.

Останнім часом в Афганістані почастішали теракти. Останні два сталися вночі 13 травня. В результаті загинули дев’ять мирних жителів.

Документальний сюжет про військову базу США та союзників у Кандагарі напередодні її закриття:

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