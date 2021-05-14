В Афганістані стався вибух в мечеті: загинули 12 прихожан, включаючи імама

Деталі

За даними поліції, імам мечеті Мофти Найман був серед загиблих. Ще 15 осіб отримали поранення.

Повідомляється, що бомба вибухнула, коли почалися п'ятничні молитви. На даний момент ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух, але попереднє поліцейське розслідування передбачає, що метою міг бути імам.

Вибух стався на другий день триденного припинення вогню, оголошеного ворогуючими Талібаном і афганським урядом. Пауза була пов'язана зі святом Ід аль-Фітр, який слідує за місяцем посту Рамадан.

Доповнення

Події відбуваються на тлі того, як сили США і союзників НАТО продовжують остаточний вивід військ з Афганістану після майже 20 років війни.



Буквально на цьому тижні останні військовослужбовці США покинули авіабазу на півдні Кандагара, в той час як частина військовослужбовців НАТО все ще залишалася на місцях.