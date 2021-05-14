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В Афганистане произошел взрыв в мечети: погибли 12 прихожан, включая имама

Киев • УНН

 • 20091 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время пятничной молитвы в мечети на севере Кабула взорвалась бомба, в результате чего погибли по меньшей мере 12 прихожан. Об этом сообщает AP со ссылкой на данные афганской полиции, передает УНН.

В Афганистане произошел взрыв в мечети: погибли 12 прихожан, включая имама

Детали

По данным полиции, имам мечети Мофти Найман был среди погибших. Еще 15 человек получили ранения.

Сообщается, что бомба взорвалась, когда начались пятничные молитвы. На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв, но предварительное полицейское расследование предполагает, что целью мог быть имам.

Взрыв произошел на второй день трехдневного прекращения огня, объявленного враждующими Талибаном и афганским правительством. Пауза была связана с праздником Ид аль-Фитр, который следует за месяцем поста Рамадан.

Дополнение

События происходят на фоне того, как силы США и союзников НАТО продолжают окончательный вывод войск из Афганистана после почти 20 лет войны.

Буквально на этой неделе последние военнослужащие США покинули авиабазу на юге Кандагара, в то время как часть военнослужащих НАТО все еще оставалась на местах.

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