Американские войска покинули свою крупнейшую базу в Афганистане

Детали

Вывод войск, по данным издания, был осуществлен без каких-либо формальностей и прощальных церемоний и настолько спешно и скрытно, что афганские представители, которым, согласно официальным заявлениям, была передана база, затруднились с указанием точной даты ее передачи.

“Передача аэродрома Кандагар была осуществлена в координации с представителями афганского правительства и нашими афганскими партнерами из 205-го корпуса”, — заявил газете представитель военной коалиции США и других стран НАТО в Афганистане полковник Сонни Леггетт. Однако, по словам представителя упомянутого 205-го корпуса, уход американцев стал полной неожиданностью для афганцев и был осуществлен — “то ли во вторник вечером, то ли в среду утром” — без какой-либо координации с местными властями.

“Они уехали ночью, и больше американских войск в Кандагаре не осталось, на данный момент”, — сказал газете военный комендант аэродрома генерал Фарик Квовахи. Он не уточнил, о какой ночи идет речь.

На базе, как сообщил изданию на условиях анонимности сотрудник оборонного ведомства США, “еще день-другой” будут находиться военнослужащие коалиционных сил для решения вопросов по обеспечению безопасности. В разгар боевых действий в Афганистане, напомнила газета, на этой базе размещались до 30 тыс. военнослужащих и контрактников.

Контекст

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением “Талибан”, согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.

В последнее время в Афганистане участились теракты. Последние два произошли ночью 13 мая. В результате погибли девять мирных жителей.

Документальный сюжет о военной базе США и союзников в Кандагаре накануне её закрытия: