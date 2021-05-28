Сполучені Штати розробляють можливу евакуацію афганців, які допомагали американцям

Деталі

За словами генерала, життя цих людей, може виявитися під загрозою після закінчення виведення американських військ з Афганістану, тому США повинні надати їм можливість його покинути, якщо таке буде їхнє бажання. Мова, як пояснив Міллі, йде про “значну кількість” афганських перекладачів і інших громадян Афганістану, які чинили різне сприяння американським військовим і посольству США в цій країні, яким тепер, можливо, загрожує за це відплата з боку руху “Талібан”.

“Їхня безпека, можливо, знаходиться під загрозою, — наводить телекомпанія слова Міллі групі супроводжуючих його в поїздках журналістів. — Ми визнаємо, що збереження вірності цим людям є дуже важливим завданням, і ми зробимо все необхідне для забезпечення їхнього захисту та, якщо буде потрібно, для вивезення їх з країни, якщо вони того захочуть”.

За словами голови КНШ ЗС США, висловлювання якого були поширені його офісом, аналогічні плани розробляє в даний час і американське зовнішньополітичне відомство. “Зараз тут в дуже і дуже швидкому темпі розробляються плани (евакуації) і не тільки перекладачів, а й великої кількості інших людей, які працювали зі Сполученими Штатами”, — сказав генерал.

Телекомпанія зазначила, що висловлювання Міллі стали першою публічною заявою високопоставленого представника США про розгляд або складання в адміністрації Джо Байдена планів можливої евакуації афганців, які співпрацювали з американцями на території своєї країни.

Контекст

У четвер міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи на слуханнях в комітеті з асигнувань Палати представників Конгресу США, повідомив, що виведення американських військ з Афганістану йде з невеликим випередженням графіку. Президент Байден 14 квітня оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії — вона почалася в жовтні 2001 року. Виведення окремих підрозділів і вивезення техніки почалися в кінці минулого місяця. Передбачається, що американські солдати покинуть країну до 11 вересня. На піку операції в 2010-2013 роках чисельність військ США та їхніх союзників в Афганістані перевищувала 150 тис. осіб.

З початком виведення американських військ з Афганістану США приступили до здійснення нової місії в цій країні — розвитку інших відносин з афганськими урядом і силами безпеки.

Раніше американські війська покинули свою найбільшу базу в Афганістані.