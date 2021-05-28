Сполучені Штати розробляють можливу евакуацію афганців, які допомагали американцям

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 6770 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 40393 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 127207 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 165165 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 148457 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 152923 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105273 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87317 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 198979 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89306 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81972 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 23247 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 36224 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 45127 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 61772 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 165626 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 198970 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 291661 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 457382 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 442251 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12053 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 36889 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42091 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42364 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43131 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Сполучені Штати розробляють можливу евакуацію афганців, які допомагали американцям

Київ • УНН

 • 20695 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністерство оборони США і Держдепартамент розробляють плани можливої евакуації з Афганістану громадян цієї країни, які надавали допомогу і сприяння американцям. Про це з посиланням на заяву голови Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил (ЗС) США Марка Міллі повідомила в п’ятницю телекомпанія NBC, пише УНН.

Сполучені Штати розробляють можливу евакуацію афганців, які допомагали американцям

Деталі

За словами генерала, життя цих людей, може виявитися під загрозою після закінчення виведення американських військ з Афганістану, тому США повинні надати їм можливість його покинути, якщо таке буде їхнє бажання. Мова, як пояснив Міллі, йде про “значну кількість” афганських перекладачів і інших громадян Афганістану, які чинили різне сприяння американським військовим і посольству США в цій країні, яким тепер, можливо, загрожує за це відплата з боку руху “Талібан”.

“Їхня безпека, можливо, знаходиться під загрозою, — наводить телекомпанія слова Міллі групі супроводжуючих його в поїздках журналістів. — Ми визнаємо, що збереження вірності цим людям є дуже важливим завданням, і ми зробимо все необхідне для забезпечення їхнього захисту та, якщо буде потрібно, для вивезення їх з країни, якщо вони того захочуть”.

За словами голови КНШ ЗС США, висловлювання якого були поширені його офісом, аналогічні плани розробляє в даний час і американське зовнішньополітичне відомство. “Зараз тут в дуже і дуже швидкому темпі розробляються плани (евакуації) і не тільки перекладачів, а й великої кількості інших людей, які працювали зі Сполученими Штатами”, — сказав генерал.

Телекомпанія зазначила, що висловлювання Міллі стали першою публічною заявою високопоставленого представника США про розгляд або складання в адміністрації Джо Байдена планів можливої евакуації афганців, які співпрацювали з американцями на території своєї країни.

Контекст

У четвер міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи на слуханнях в комітеті з асигнувань Палати представників Конгресу США, повідомив, що виведення американських військ з Афганістану йде з невеликим випередженням графіку. Президент Байден 14 квітня оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії — вона почалася в жовтні 2001 року. Виведення окремих підрозділів і вивезення техніки почалися в кінці минулого місяця. Передбачається, що американські солдати покинуть країну до 11 вересня. На піку операції в 2010-2013 роках чисельність військ США та їхніх союзників в Афганістані перевищувала 150 тис. осіб.

З початком виведення американських військ з Афганістану США приступили до здійснення нової місії в цій країні — розвитку інших відносин з афганськими урядом і силами безпеки.

Раніше американські війська покинули свою найбільшу базу в Афганістані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40