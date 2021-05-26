У Пентагоні назвали нову місію США після виведення військ в Афганістані

Деталі

За його словами, США тепер будуть розвивати “нові відносини з Афганістаном у всіх урядових областях: в дипломатичній, економічній і, звичайно, в сфері безпеки”. “Наші відносини з національним оборонним відомством Афганістану і його силами безпеки продовжаться, але продовжаться іншим чином”, — сказав Кірбі.

Він пояснив, що з виведенням військ з Афганістану Сполучені Штати не покидають цей регіон, так як там як і раніше зберігаються загрози, і США, підкреслив Кірбі, будуть готові протидіяти цим загрозам шляхом зміцнення своїх вже наявних у них там “віддалених” можливостей і створення нових.

“Ми розуміємо, що нам необхідно все це більш детально і ретельно продумати в міру нашого просування до завершення повного виведення. І ми над цим працюємо”, — заявив представник Пентагону.

Контекст

У вівторок Центральне командування (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативної відповідальності якого входять Центральна Азія і Близький Схід, повідомило про те, що процес виведення американських військ з Афганістану завершено на 16-25%.

Раніше американські війська покинули свою найбільшу базу в Афганістані.

Президент США Джо Байден 14 квітня оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжної військовою кампанією в американській історії — вона почалася в жовтні 2001 року. Виведення окремих підрозділів і вивезення техніки почалися в кінці минулого місяця. Передбачається, що американські солдати покинуть країну до 11 вересня. На піку операції в 2010-2013 роках чисельність військ США та їхніх союзників в Афганістані перевищувала 150 тис. осіб.