В Пентагоне назвали новую миссию США после вывода войск в Афганистане

Детали

По его словам, США теперь будут развивать “новые отношения с Афганистаном во всех правительственных областях: в дипломатической, экономической и, конечно, в сфере безопасности”. “Наши отношения с национальным оборонным ведомством Афганистана и его силами безопасности продолжатся, но продолжатся иным образом”, — сказал Кирби.

Он пояснил, что с выводом войск из Афганистана Соединенные Штаты не покидают этот регион, так как там по-прежнему сохраняются угрозы, и США, подчеркнул Кирби, будут готовы противодействовать этим угрозам путем укрепления своих уже имеющихся у них там “удаленных” возможностей и создания новых.

“Мы понимаем, что нам необходимо все это более детально и тщательно продумать по мере нашего продвижения к завершению полного вывода. И мы над этим работаем”, — заявил представитель Пентагона.

Контекст

Во вторник Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток, сообщило о том, что процесс вывода американских войск из Афганистана завершен на 16-25%.

Ранее американские войска покинули свою крупнейшую базу в Афганистане.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории — она началась в октябре 2001 года. Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце прошлого месяца. Предполагается, что американские солдаты покинут страну к 11 сентября. На пике операции в 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек.