США рассматривают возможность привлечения российских ледоколов для газовых проектов на Аляске - Reuters

$41.450.06
48.440.21
ukenru
20:15 • 4016 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 5952 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 8236 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 13859 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 87941 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 138288 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80272 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133498 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55299 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80859 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
71%
754мм
Популярные новости
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN15 августа, 11:58 • 36530 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto15 августа, 12:08 • 89868 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto15 августа, 13:34 • 30114 просмотра
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в АнкориджеPhoto15 августа, 15:36 • 11955 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске18:39 • 10949 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 138297 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 126300 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133504 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 153668 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 240094 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Каролин Ливитт
Актуальные места
Аляска
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Покровск
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 98936 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 181509 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 128425 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 143704 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 190735 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Lockheed Martin F-22 Raptor
Гривна
Northrop Grumman B-2 Spirit
Нью-Йорк Таймс

США рассматривают возможность привлечения российских ледоколов для газовых проектов на Аляске - Reuters

Киев • УНН

 • 126 просмотра

США обсуждают возможность использования российских атомных ледоколов для развития газовых проектов на Аляске. Это предложение рассматривается как потенциальная сделка перед встречей Трампа и Путина.

США рассматривают возможность привлечения российских ледоколов для газовых проектов на Аляске - Reuters

Вашингтон рассматривает идею использования российских атомных ледоколов для разработки газовых проектов на Аляске. Это предложение обсуждается как потенциальная сделка на фоне встречи американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Соединенные Штаты провели внутренние переговоры по использованию российских атомных ледоколов для поддержки развития газовых и СПГ-проектов на Аляске как одной из возможных сделок, которые стоит заключить во время встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в пятницу", - сообщили изданию три источника, знакомые с этим вопросом.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин начали переговоры на Аляске. К Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.

Акции на Уолл-стрит падают на фоне переговоров Трампа и Путина16.08.25, 00:16 • 1086 просмотров

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты