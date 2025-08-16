США рассматривают возможность привлечения российских ледоколов для газовых проектов на Аляске - Reuters

Вашингтон рассматривает идею использования российских атомных ледоколов для разработки газовых проектов на Аляске. Это предложение обсуждается как потенциальная сделка на фоне встречи американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Соединенные Штаты провели внутренние переговоры по использованию российских атомных ледоколов для поддержки развития газовых и СПГ-проектов на Аляске как одной из возможных сделок, которые стоит заключить во время встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в пятницу", - сообщили изданию три источника, знакомые с этим вопросом.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин начали переговоры на Аляске. К Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.

