США розглядають можливість залучити російські криголами для газових проєктів на Алясці - Reuters

$41.450.06
48.440.21
ukenru
20:15 • 3642 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 5134 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 7790 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 13644 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 87741 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 138040 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80221 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 133328 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55282 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80844 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
71%
754мм
Популярнi новини
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN15 серпня, 11:58 • 36353 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo15 серпня, 12:08 • 89670 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto15 серпня, 13:34 • 29924 перегляди
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15 серпня, 15:36 • 11775 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці18:39 • 10763 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 138040 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 126101 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 133328 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 153506 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 239944 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Аляска
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 1880 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 98851 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 181433 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 128357 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 143642 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
F-22 Raptor
Гривня
B-2 Spirit
The New York Times

США розглядають можливість залучити російські криголами для газових проєктів на Алясці - Reuters

Київ • УНН

 • 4 перегляди

США обговорюють можливість використання російських атомних криголамів для розвитку газових проєктів на Алясці. Ця пропозиція розглядається як потенційна угода перед зустріччю Трампа та Путіна.

США розглядають можливість залучити російські криголами для газових проєктів на Алясці - Reuters

Вашингтон розглядає ідею використання російських атомних криголамів для розробки газових проєктів на Алясці. Ця пропозиція обговорюється як потенційна угода на тлі зустрічі американського лідера Дональда Трампа та президента рф володимира путіна. Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"Сполучені Штати провели внутрішні переговори щодо використання російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових та СПГ-проектів на Алясці як однієї з можливих угод, які варто укласти під час зустрічі президента Дональда Трампа з володимиром путіним у п'ятницю", - повідомили виданню три джерела, знайомі з цим питанням.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці. До Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Акції на Волл-стріт падають на тлі перемовин Трампа та путіна16.08.25, 00:16 • 780 переглядiв

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки