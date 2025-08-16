США розглядають можливість залучити російські криголами для газових проєктів на Алясці - Reuters

Вашингтон розглядає ідею використання російських атомних криголамів для розробки газових проєктів на Алясці. Ця пропозиція обговорюється як потенційна угода на тлі зустрічі американського лідера Дональда Трампа та президента рф володимира путіна. Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"Сполучені Штати провели внутрішні переговори щодо використання російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових та СПГ-проектів на Алясці як однієї з можливих угод, які варто укласти під час зустрічі президента Дональда Трампа з володимиром путіним у п'ятницю", - повідомили виданню три джерела, знайомі з цим питанням.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці. До Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

