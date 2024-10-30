США расширили санкционный список: кто из россии попал под новые ограничения

Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против 275 человек и компаний из 14 государств, которые, в частности, передают передовые технологии армии рф. В обновленный перечень попали также 20 россиян, в том числе и заместители министра обороны россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Минфина США.

Сегодня Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, причастных к поставкам россии передовых технологий и оборудования, в которых она отчаянно нуждается для поддержки своей военной машины. Сегодняшние действия направлены как против отдельных субъектов, так и против разветвленных сетей уклонения от санкций в 17 юрисдикциях, включая Индию, Китайскую Народную Республику (КНР), Швейцарию, Таиланд и Турцию - говорится в заявлении Минфина США.

Согласно списку, под санкции попали, в частности, заместители минобороны рф Анна Цивилева, Павел Фрадков, Александр Фомин, Виктор Горемыкин и Андрей Булыга.

Также ограничения вводят против главы АО "Трансмашхолдинг" Кирилла Липы, "дочки" Росатома АО "Росатом инфраструктурные решения", НПП "Звезда", АО "Ангстрем", производителя шин "Кордиант".



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