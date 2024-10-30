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США расширили санкционный список: кто из россии попал под новые ограничения

США расширили санкционный список: кто из россии попал под новые ограничения

Киев  •  УНН

15:26 • 5460 просмотра

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Минфин США ввел санкции против 275 человек и компаний из 14 стран за передачу технологий армии рф. В список вошли 20 россиян, включая заместителей министра обороны.

Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против 275 человек и компаний из 14 государств, которые, в частности, передают передовые технологии армии рф. В обновленный перечень попали также 20 россиян, в том числе и заместители министра обороны россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Минфина США. 

Сегодня Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, причастных к поставкам россии передовых технологий и оборудования, в которых она отчаянно нуждается для поддержки своей военной машины. Сегодняшние действия направлены как против отдельных субъектов, так и против разветвленных сетей уклонения от санкций в 17 юрисдикциях, включая Индию, Китайскую Народную Республику (КНР), Швейцарию, Таиланд и Турцию

- говорится в заявлении Минфина США. 

Согласно списку, под санкции попали, в частности, заместители минобороны рф Анна Цивилева, Павел Фрадков, Александр Фомин, Виктор Горемыкин и Андрей Булыга. 

Также ограничения вводят против главы АО "Трансмашхолдинг" Кирилла Липы, "дочки" Росатома АО "Росатом инфраструктурные решения", НПП "Звезда", АО "Ангстрем", производителя шин "Кордиант".

Британия ввела санкции против российских агентств за попытки дестабилизировать ситуацию в Украине28 октября 2024, 15:02 • 30686 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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